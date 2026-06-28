Жена и дети футболиста Лукаса Трехо найдены мёртвыми после землетрясений в Венесуэле

Семья футболиста венесуэльского «Маритимо» Лукаса Трехо погибла под завалами после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба клуба и ряд местных СМИ.

38-летний аргентинец присоединился к клубу в феврале и переехал в Венесуэлу со своей семьёй. После поисковой операции, длившейся более трёх суток, его жена Янна Маранелла и двое детей были найдены мёртвыми.

«Спортивный клуб «Маритимо Ла Гуайра» глубоко сожалеет о потере семьи Лукаса Трехо. Мы просим об уважении к его семье и товарищам по команде. После 74 часов поиска они были найдены мёртвыми», – написал клуб на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, некоторые матчи 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 начались с минуты молчания в память о жертвах землетрясения.