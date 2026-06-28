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В «Динамо» Мх отреагировали на информацию об интересе «Нанта» к нападающему Мастури

В «Динамо» Мх отреагировали на информацию об интересе «Нанта» к нападающему Мастури
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Нанта» к нападающему Хазему Мастури.

— Официальных предложений по Мастури от других клубов нет. Есть переговоры, но до конкретики пока не доходило. Интерес «Нанта» подтверждать не буду.

— Спрос на игрока после чемпионата мира существенно вырос?
— Мастури и до этого был интересен клубам и на его родине, и из Саудовской Аравии, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее об интересе «Нанта» к Мастури сообщил аккаунт TN FOOT на странице в социальной сети X.

В минувшем сезоне Мастури принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

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