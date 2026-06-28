Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед плей-офф по версии Opta, Аргентина — вторая

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 18,66%.

Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Opta:

Франция — 18,66%. Аргентина — 16,26%. Испания — 13,47%. Англия — 9,68%. Бразилия — 6,47%. Нидерланды — 5,11%. Португалия — 4,74%. Германия — 4,36%. Колумбия — 3,19%. Норвегия — 2,95%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.

Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: