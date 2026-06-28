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Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед плей-офф по версии Opta, Аргентина — вторая

Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед плей-офф по версии Opta, Аргентина — вторая
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 18,66%.

Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Opta:

  1. Франция — 18,66%.
  2. Аргентина — 16,26%.
  3. Испания — 13,47%.
  4. Англия — 9,68%.
  5. Бразилия — 6,47%.
  6. Нидерланды — 5,11%.
  7. Португалия — 4,74%.
  8. Германия — 4,36%.
  9. Колумбия — 3,19%.
  10. Норвегия — 2,95%.

Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.

Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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