Франция — главный фаворит ЧМ-2026 перед плей-офф по версии Opta, Аргентина — вторая
Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира — 2026, выиграть мировое первенство. На первом месте находится сборная Франции, вероятность успеха которой оценивается в 18,66%.
Топ-10 претендентов на победу в чемпионате мира — 2026 перед плей-офф по версии Opta:
- Франция — 18,66%.
- Аргентина — 16,26%.
- Испания — 13,47%.
- Англия — 9,68%.
- Бразилия — 6,47%.
- Нидерланды — 5,11%.
- Португалия — 4,74%.
- Германия — 4,36%.
- Колумбия — 3,19%.
- Норвегия — 2,95%.
Сборные Франции и Аргентины являются финалистами чемпионата мира 2022 года.
Мировое первенство 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.
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