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Бышовец вспомнил Лобановского с Базилевичем после гола Месси в ворота Иордании на ЧМ-2026

Бышовец вспомнил Лобановского с Базилевичем после гола Месси в ворота Иордании на ЧМ-2026
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о голе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Иорданией (3:1) в завершающем матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Окончен
1 : 3
Аргентина
0:1 Ло Чельсо – 19'     0:2 Мартинес – 31'     1:2 Аль-Тамари – 55'     1:3 Месси – 80'    

«Последний забитый мяч Месси со штрафного в ворота Иордании с 1962 года назывался «сухой лист». Он забил обводящим ударом. Надо вспомнить Лобановского с Базилевичем при угловых. Большинство великих игроков, начиная с советского гиганта Стрельцова, не имели объёма.

С другой стороны, была непредсказуемость в развитии атаки. Игра пяткой иногда ставила в тупик и партнёров по команде, а не только соперников. Интуиция Месси подтверждает его класс. Можно только говорить, что это выработанный навык и профессионализм, плюс талант», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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