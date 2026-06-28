Бышовец вспомнил Лобановского с Базилевичем после гола Месси в ворота Иордании на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о голе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Иорданией (3:1) в завершающем матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Последний забитый мяч Месси со штрафного в ворота Иордании с 1962 года назывался «сухой лист». Он забил обводящим ударом. Надо вспомнить Лобановского с Базилевичем при угловых. Большинство великих игроков, начиная с советского гиганта Стрельцова, не имели объёма.

С другой стороны, была непредсказуемость в развитии атаки. Игра пяткой иногда ставила в тупик и партнёров по команде, а не только соперников. Интуиция Месси подтверждает его класс. Можно только говорить, что это выработанный навык и профессионализм, плюс талант», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.