«Это похоже на просмотр Шотландии». Рой Кин раскритиковал игру сборной Англии

Бывший капитан сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил с критикой в адрес главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Панамой (2:0). Эксперт заявил, что постоянные изменения в стартовом составе не идут на пользу команде.

«Лучшие игроки включились только во втором тайме. Соперник был очень слаб, так что если бы Англия не справилась, можно было бы критиковать, но она справилась. Однако тренер постоянно всё перетасовывает. Не думаю, что он имеет понятие, какой состав оптимален. Это плохо. В защите постоянно меняет игроков. Чего-то не хватает, той интенсивности. Когда играешь против команды с гораздо более низким уровнем мастерства, опускаешься до их уровня. Лучшие игроки Англии не показывают своего уровня. Ключом к успеху любой команды является конечный продукт, пока они выглядят слабовато. Это похоже на просмотр Шотландии — реальная нехватка качества», — приводит слова Кина The Sun.

Англия набрала семь очков и заняла первое место в группе L. В 1/16 финала команда встретится с ДР Конго.