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ФИФА отреагировала на рекорд Месси с голами в семи матчах ЧМ подряд

ФИФА отреагировала на рекорд Месси с голами в семи матчах ЧМ подряд
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Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировала на достижение нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, забившего в семи матчах чемпионатов мира подряд, что является рекордом соревнования.

«История сотворена, снова!» — написано в сообщении ФИФА.

Голевая серия Месси началась с матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с Австралией. Затем нападающий забил на всех следующих стадиях плей-офф, в том числе и в финале. На мировом первенстве 2026 года 39-летний футболист отметился забитыми мячами во всех трёх встречах группового этапа. 4 июля сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде на стадии 1/16 финала.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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