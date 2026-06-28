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Камавинга может покинуть «Реал» этим летом – AS

Камавинга может покинуть «Реал» этим летом – AS
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

По данным источника, руководство клуба планирует совершить крупную продажу перед дальнейшим усилением состава. Одним из главных кандидатов на трансфер является 23-летний француз. Сообщается, что «Реал» надеется получить за трансфер полузащитника как минимум € 60 млн, однако всё будет зависеть от решения главного тренера Жозе Моуринью. Кроме того, хавбеком интересуются «Интер» и ПСЖ.

В минувшем сезоне Камавинга провёл 43 матча за «сливочных», забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 50 млн.

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