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Ибрагимович — о сборной Франции на ЧМ-2026: они находятся абсолютно на другом уровне

Ибрагимович — о сборной Франции на ЧМ-2026: они находятся абсолютно на другом уровне
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Бывший футболист Златан Ибрагимович рассказал, считает ли сборную Франции фаворитом чемпионата мира — 2026. Французы вышли в плей-офф турнира с первого места группы I, выиграв все три встречи группового этапа турнира. В 1/16 финала им предстоит сыграть со сборной Швеции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё зависит от уровня их вовлечённости. Когда они включаются в игру — вижу лишь несколько команд, которые могут обыграть их. Единственный шанс — когда они приглашают противника в игру, расслабляются и выключаются. Это единственный момент, в который, как мне кажется, их соперник может войти в игру. Они — фавориты чемпионата мира, находятся абсолютно на другом уровне», — приводит слова Ибрагимовича аккаунт Fox Sports в социальной сети X.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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