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Бышовец: для сборной России выступление на ЧМ-2026 было бы большим испытанием

Бышовец: для сборной России выступление на ЧМ-2026 было бы большим испытанием
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец оценил перспективы сборной России на чемпионате мира по футболу — 2026 в случае участия.

«Начиная с домашнего чемпионата мира в России, я был при нашей сборной. Не являлся советником, но можно было обмениваться мнениями. То же самое и здесь. Я присутствую на тренировках сборной России, общаюсь с тренерами. Мы не можем дать оценку, как бы выступила сборная России на чемпионате мира. Критический анализ очень сложно сделать. Соперники, против которых мы играем в товарищеских матчах, не дают нам определить действительный статус игроков.

На чемпионате мира идёт очень большая нагрузка на команды и футболистов. Играют роль и личностные качества — психология, умение сохранять уверенность в себе и вселять её в партнёров. Трудно предсказать, как бы мы выступили на турнире. Но должен сказать, что это большое испытание для психологических и личностных качеств — играть на таком турнире. Даже выдающиеся игроки не всегда могут реализовать себя на чемпионате мира», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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