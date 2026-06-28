Куарежма перечислил качества, которых не хватает сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма поделился мнением, чего не хватает футболистам национальной команды после матча с Колумбией (0:0) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Не хватает радости, счастья, креативности, самоуверенности, которые у нас всегда были, а также характера и упорства.

Мне удалось посмотреть игру вживую. Они выглядели уставшими, немотивированными. Они участвуют в самом важном соревновании в мире футбола. Все знают, каким качеством и талантом обладают эти футболисты, но кое-чего им не хватает: радости, счастья, креативности, бесстрашия. Кажется, игроки боятся рисковать», — приводит слова Куарежмы SAPO со ссылкой на LiveModeTV.

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