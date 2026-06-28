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Один из лидеров «Атлетико» может стать одноклубником Миранчука в МЛС — Моретто

Один из лидеров «Атлетико» может стать одноклубником Миранчука в МЛС — Моретто
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Капитан «Атлетико» Коке Ресуррекьон может перейти в клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в эфире Radio Marca.

По данным источника, американский клуб уже связался с представителями хавбека для обсуждения возможного трансфера, будущее игрока зависит только от его решения. Клуб из штата Джорджия хотел бы, чтобы Коке присоединился к команде уже этим летом.

Коке дебютировал за «Атлетико» 19 сентября 2009 года. С тех пор он провёл за «матрасников» 740 матчей, в которых забил 50 голов и отдал 122 голевые передачи. Нынешний контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2026 года.

На данный момент «Атланта Юнайтед» находится на 14-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. За эту команду также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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