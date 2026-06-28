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Зико — о матче Бразилии и Японии: есть все признаки противостояния похожих команд

Зико — о матче Бразилии и Японии: есть все признаки противостояния похожих команд
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Бывший игрок сборной Бразилии Зико высказался перед предстоящим матчем 1/16 финала ЧМ-2026 национальной команды с Японией. Бразилец играл за японский «Касима Антлерс» с 1991 по 1994 год, а с 2002-го по 2006-й он возглавлял сборную Японии по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч Бразилии и Японии имеет все признаки противостояния похожих команд. Стиль Анчелотти заключается в том, чтобы не владеть мячом постоянно, то же самое – у японской сборной. Обе команды любят использовать ошибки соперника. Поэтому Бразилия может хорошо использовать возможности, которые Винисиус Жуниор успешно использует на этом чемпионате мира.

Это Бразилия. Можете себе представить что-нибудь хуже, чем тренировать сборную Японии во встрече с Бразилией? Я был там дважды, так что теперь, если Бразилия победит, отлично, я бразилец. Но если они проиграют, не буду расстраиваться, потому что в японском футболе есть частичка моей семьи», – приводит слова Зико Coluna do Flamengo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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