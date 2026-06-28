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Лам призвал убрать Павловича из старта сборной Германии и перевести Киммиха в центр поля

Лам призвал убрать Павловича из старта сборной Германии и перевести Киммиха в центр поля
Филипп Лам
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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам высказался о стартовом составе национальной команды на чемпионате мира 2026 года. По его мнению, полузащитник Александар Павлович не впечатляет на турнире, а Йозуа Киммих должен действовать в центре поля, а не справа в обороне.

«Центр поля был особенно ненадёжен. Александар Павлович не впечатлил на этом турнире. Я заметил невероятное количество простых потерь. Он не занимает оптимальной позиции на поле. Поэтому вижу Йозуа Киммиха в центре поля. Он играл там на высоком уровне около 10 лет как за сборную, так и за «Баварию». Придал бы команде стабильности, а его сильные стороны стали бы гораздо более очевидными. Он может помочь как обороне, так и атаке своими длинными передачами.

Рядом с ним лучше всего смотрелся бы Феликс Нмеча. Поэтому Павловичу придётся покинуть стартовый состав. Я бы рекомендовал на правый фланг обороны Вальдемара Антона, а Киммиха — в центр поля. Использование Киммиха на позиции правого защитника не идёт ему на пользу. Его сильные качества и лидерские способности нужны в середине поля», — приводит слова Лама Kicker.

Сборная Германии завершила групповой этап на первом месте в группе E, набрав шесть очков. В 1/16 финала команда встретится с Парагваем 29 июня.

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