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Стала известна символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 по версии портала Whoscored

Стала известна символическая сборная группового этапа ЧМ-2026 по версии портала Whoscored
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Статистический портал Whoscored составил символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года на основе средних оценок футболистов за проведённые матчи.

Вратарь: Мостафа Шобейр (Египет) – 7,72.

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко) – 7,87, Эмерик Лапорт (Испания) – 7,52, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) – 7,56, Нуну Мендеш (Португалия) – 7,28.

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия) – 7,39, Винисиус Жуниор (Бразилия) – 8,29.

Нападающие: Усман Дембеле (Франция) – 8,16, Килиан Мбаппе (Франция) – 8,33, Эрлинг Холанд (Норвегия) – 8,87, Лионель Месси (Аргентина) – 8,92.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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