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Анатолий Бышовец: Сперцян не будет зарабатывать в «Аль-Ахли» на уровне Роналду

Анатолий Бышовец: Сперцян не будет зарабатывать в «Аль-Ахли» на уровне Роналду
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Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец высказался о вероятном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Если говорить о практическом решении и взгляде на будущее, думаю, Сперцяну нет необходимости переходить в «Аль-Ахли»… У него достаточно возможностей, чтобы правильно распределить своё независимое будущее. Играть в Европе в плане интереса и роста — это намного интереснее. Сперцян не будет зарабатывать в Саудовской Аравии те деньги, которые получает Роналду.

Для здоровья будет очень непросто играть в таких жарких условиях. И в команде будет достаточная конкуренция среди игроков, приезжающих из Европы. Например, может приехать Салах. У Сперцяна может повториться судьба Захаряна. Арсен не реализовал себя как личность. Это очень сложно. Важен язык, как тебя примет команда и бытовые условия — это большое испытание. Я бы не советовал Сперцяну уезжать в «Аль-Ахли». Победа дороже денег и наград. И цель тоже. Ему будет очень сложно», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.

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