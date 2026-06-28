Защитник «Монако» Кайо Энрике близок к переходу в «Аякс» — ESPN

Защитник «Монако» Кайо Энрике в ближайшее время пройдёт медицинское обследование перед трансфером в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, клубы уже согласовали условия сделки, сам игрок также договорился о деталях сотрудничества с нидерландским клубом. Ожидается, что Энрике подпишет с «Аяксом» контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

В прошедшем сезоне Кайо Энрике принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.