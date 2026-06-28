Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст перешёл в «Твенте»

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст в качестве свободного агента пополнил состав «Твенте». Об этом сообщается на официальном сайте «красных».

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2028 года.

С лета 2024 года Вегорст играл за «Аякс», в 34 матчах прошлого клубного сезона футболист забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, в послужном списке игрока есть «Вольфсбург», «Бёрнли», «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед», «Хоффенхайм» и ряд других команд.

По итогам прошлого сезона «Твенте» занял четвёртое место в турнирной таблице Эредивизии.