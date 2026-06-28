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«Севилья» предложила «Лацио» игрока, которого связывают со «Спартаком» — La Lazio Siamo

«Севилья» предложила «Лацио» игрока, которого связывают со «Спартаком» — La Lazio Siamo
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«Севилья» предложила итальянскому «Лацио» защитника Кике Саласа, который также входит в сферу интересов московского «Спартака», сообщает La Lazio Siamo Noi.

Также испанский клуб готов продать римлянам 23-летнего защитника Андреса Кастрина.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение «Севилье» по трансферу Саласа, а также возможен вариант обмена защитника на форварда красно-белых Манфреда Угальде.

В завершившемся сезоне Салас провёл за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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