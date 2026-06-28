Зелимхан Бакаев высказался о переходе Георгия Джикии в «Локомотив»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о переходе защитника Георгия Джикии в столичный клуб. Ранее футболисты вместе играли в составе «Спартака» и «Химок».

— Джикия долгое время был капитаном в предыдущей команде. Насколько он оказывает влияние на молодых?

— И в команде, и в сборной России. Честно, тут даже вопрос не про влияние, а про помощь. Он всегда оказывает её молодым. Я фактически таким же был, когда перешёл в «Спартак», до этого привлекался в основу, но такой поддержки, какую он оказал мне, мне никто не оказывал. Так же и другим молодым игрокам. Так что он очень хорошо помогает молодым адаптироваться, это большое качество лидера и человека.

На поле вы сами знаете, что это за игрок. Не просто так он был с капитанской повязкой и в клубе, и в сборной. Это уже говорит о многом.

— В общем, ты рад, что Джикия с нами?

— Я рад, думаю, много кто рад, — сказал Бакаев в видео на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», «Амкар» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в рамках турецкой Суперлиги и забил два гола.