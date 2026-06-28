«Крылья Советов» сыграли вничью с «Нефтехимиком» в контрольном матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Крылья Советов» из Самары и нижнекамский «Нефтехимик». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на втором поле стадиона «Металлург» в Самаре.

На 41-й минуте Ислам Машуков открыл счёт в этой игре и вывел «Нефтехимик» вперёд. Сергей Бабкин на 48-й минуте забил ответный мяч.

По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, заработав 32 очка. «Нефтехимик» с 43 очками расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Лиги Pari.

В 1-м туре нового сезона РПЛ самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо», команда из Нижнекамска в 1-м туре Первой лиги примет «Велес».