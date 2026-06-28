Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл Юнайтед» готовит рекордный контракт для Бруно Гимарайнса — The Sun

«Ньюкасл Юнайтед» готовит рекордный контракт для Бруно Гимарайнса — The Sun
Комментарии

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» готовит новое соглашение для полузащитника Бруно Гимарайнса на улучшенных условиях. Таким образом клуб рассчитывает сохранить бразильского футболиста на фоне интереса со стороны лондонского «Арсенала», сообщает The Sun.

«Сороки» готовы предложить хавбеку контракт до 2030 года с заработной платой около £ 200 тыс. (€ 232 тыс.) в неделю. В случае подписания договора полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

На данный момент руководство «Ньюкасла» настаивает на том, что бразилец не продаётся, клуб постарается сохранить своего капитана в команде, несмотря на растущий интерес со стороны «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» получил отказ в покупке Гимарайнса из «Ньюкасла» за € 64 млн — Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android