«Ньюкасл Юнайтед» готовит рекордный контракт для Бруно Гимарайнса — The Sun

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» готовит новое соглашение для полузащитника Бруно Гимарайнса на улучшенных условиях. Таким образом клуб рассчитывает сохранить бразильского футболиста на фоне интереса со стороны лондонского «Арсенала», сообщает The Sun.

«Сороки» готовы предложить хавбеку контракт до 2030 года с заработной платой около £ 200 тыс. (€ 232 тыс.) в неделю. В случае подписания договора полузащитник станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

На данный момент руководство «Ньюкасла» настаивает на том, что бразилец не продаётся, клуб постарается сохранить своего капитана в команде, несмотря на растущий интерес со стороны «Арсенала».