Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Канады и ЮАР на победу в 1/16 финала ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Канады и ЮАР на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 28 июня.

По полученным данным, шансы Канады на победу составляют 56,2%. Вероятность победы сборной ЮАР составляет 19,7%.

Обе команды заняли вторые места по итогам группового турнира, набрав по четыре очка.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).