Альфонсо Дэвис прокомментировал своё отсутствие в матчах группового этапа ЧМ-2026

Защитник сборной Канады Альфонсо Дэвис высказался о пропущенных матчах групповой стадии чемпионата мира — 2026.

«Было тяжело [пропустить групповой этап]. Единственное, чего ты хочешь в такой ситуации — это играть в футбол, это то, чем я действительно увлечён. Во время просмотра первого матча мне очень хотелось выйти на поле. Перед третьей игрой я подошёл к главному тренеру Джесси Маршу и спросил, могу ли я сыграть хотя бы несколько минут. Он мог бы сказать: «Да, давай выпустим тебя». Но Марш заботится о футболистах как о людях и объяснил, что я ещё не прошёл все этапы восстановления для возвращения на поле. Это было тяжело услышать… Как и тяжело смотреть эти три матча», — приводит слова Дэвиса официальный сайт ФИФА.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Канады сыграет с национальной командой ЮАР сегодня, 28 июня.