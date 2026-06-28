«Три или четыре месяца обсуждали». Бакаев раскрыл подробности перехода Джикии в «Локо»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев раскрыл подробности трансфера защитника Георгия Джикии в столичный клуб. Ранее футболисты вместе играли в составе «Спартака» и «Химок».

— Сегодня позитивный повод, приехал твой друг. Расскажи, как узнал о трансфере?

— Я вообще не от него этого узнал, он скрывал. Не знаю, может сюрприз хотел сделать, но мне начальник команды сказал: «Твой друг переходит». Подумал, что Коваль (Александр Коваленко — Прим. «Чемпионата»), но это даже не мог представить. Хотя мы с ним долго обсуждали, что было бы круто, если бы он вернулся в команду, где начал. Честно, три или четыре месяца обсуждали это. Вот так у них что-то, наверное, срослось, а мне не стал говорить. Хотя за два дня до перехода мы с ним сидели в кафе, обедали, сюрприз, так сказать. Это хорошо. Человек с таким опытом должен помочь нашей команде, — сказал Бакаев в видео на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», «Амкар» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в рамках турецкой Суперлиги и забил два гола.