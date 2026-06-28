Гарри Кейн: горжусь, что стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в соцсетях опубликовал пост, посвящённый победе своей команды в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы (2:0). Футболист в этой игре отметился забитым мячом.

«Уверенная игра, «сухой» матч и первое место в группе. Идём в 1/16 финала! Горжусь, что стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира, это особенное достижение», — сказано в публикации Кейна.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4). Панама (0), потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.