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Гарри Кейн: горжусь, что стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира

Гарри Кейн: горжусь, что стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн в соцсетях опубликовал пост, посвящённый победе своей команды в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы (2:0). Футболист в этой игре отметился забитым мячом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Беллингем – 62'     0:2 Кейн – 67'    

«Уверенная игра, «сухой» матч и первое место в группе. Идём в 1/16 финала! Горжусь, что стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира, это особенное достижение», — сказано в публикации Кейна.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх играх и квалифицировалась в плей-офф турнира. Вторая прямая путёвка в 1/16 финала ЧМ-2026 досталась Хорватии, набравшей шесть очков. Третье место заняла Гана (4). Панама (0), потерпев три поражения, осталась на четвёртой строчке.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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