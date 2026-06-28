Дешам обратился к игрокам сборной Франции после своего возвращения в расположение команды

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обратился к игрокам национальной команды после своего возвращения в расположение команды. Его отсутствие было связано со смертью матери.

«Три победы — это то, чего мы ранее никогда не делали, даже если это не приносит нам дополнительного бонуса. У вас есть уверенность. Вы смогли добиться очень хороших результатов.

Конечно, есть вещи, которые можем улучшить. Нам нужно подпитываться этой уверенностью, не впадая в эйфорию. Мы движемся вперёд, и это хорошо, но чем дальше продвигаемся, тем сильнее будет соперник. Давайте начнём думать о Швеции во вторник.

Огромное спасибо всем вам за то, чего мы достигли. Нам ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Дешама сайт Федерации футбола Франции.

Сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе I. На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года французам предстоит встретится со сборной Швеции 1 июля.