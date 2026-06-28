Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Канады Джесси Марш высказался перед матчем с ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026

Тренер Канады Джесси Марш высказался перед матчем с ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ЮАР. Встреча пройдёт сегодня, 28 июня, на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда речь заходит о плей-офф чемпионата мира, тот факт, что мы там не были, означает, что наша команда никогда раньше не оказывалась в такой ситуации. Но мы бывали в похожих положениях… Альфонсо [Дэвис] играл в финалах Лиги чемпионов. Нас ждут трудности в матче, нас ждут успехи, ждут испытания, и главное — мы готовы принять все эти вызовы. Для меня, когда этим ты зарабатываешь на жизнь, такие моменты — это жизнь», — приводит слова Марша официальный сайт ФИФА.

По итогам группового этапа сборная ЮАР набрала четыре очка и заняла второе место в квартете А. Канадская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на второй строчке в группе В.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Среди топ-бомбардиров ЧМ — возрастной канадец! От карьеры Ларина кружится голова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android