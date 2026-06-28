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Генич назвал своего фаворита ЧМ-2026 после завершения групповой стадии турнира

Генич назвал своего фаворита ЧМ-2026 после завершения групповой стадии турнира
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Российский комментатор Константин Генич назвал сборную Марокко фаворитом чемпионата мира 2026 года после окончания групповой стадии турнира.

— Главный фаворит из того, что увидел сейчас – Марокко. Мне очень нравится, как Марокко сбалансировано. У них практически нет слабых мест, потрясающие фланги обороны, сбалансированный центр. Может быть, не хватит скамейки, но, отталкиваясь от того, что увидели сейчас – это Марокко. Франция, которую все превозносят, супер-яркая атака, но…

— Назови главный минус французов.
— Заигрываются французы, и этот статус фаворита, может, где-то против них и сыграет, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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