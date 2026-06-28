Руни: надеюсь, Тухель будет давать Кейну возможность отдохнуть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о влиянии игрового времени нападающего английской национальной команды Гарри Кейна на его физическую форму. Ранее в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы (2:0) Кейн отметился дублем.

«На предыдущих турнирах Кейн уже начинал выглядеть уставшим по мере продвижения к поздним стадиям. В игре с Панамой он отыграл 84 минуты. Он забил гол, счёт стал 2:0 в пользу Англии, игра сделана. Я бы заменил Гарри после этого.

Это бы избавило Кейна от участия в последних 20 минутах матча, именно тогда футболист и устаёт больше всего. Мы уже видели подобное, когда командой руководил Гарет Саутгейт, он никогда не убирал Гарри с поля. Надеюсь, Тухель учтёт это и будет давать Кейну возможность отдохнуть», — приводит слова Руни BBC.