«Реал» планирует продать Тчуамени ради трансфера Энцо Фернандеса — talkSPORT

Мадридский «Реал» рассматривает продажу полузащитника Орельена Тчуамени для финансирования трансфера хавбека «Челси» Энцо Фернандеса. По информации инсайдера talkSPORT Бена Джейкобса, подписать аргентинца требует главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью.

Трансфер напрямую зависит от финансовых возможностей испанского клуба, поскольку лондонцы оценивают Фернандеса в £ 120 млн (€ 139,2 млн). Для осуществления сделки руководству «Реала» необходима крупная продажа. Главным кандидатом на трансфер стал французский хавбек Орельен Тчуамени, который входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Мадридский клуб оценивает Тчуамени свыше £ 70 млн (€ 81,2 млн). При этом сам Фернандес рассчитывает на переход в испанскую команду.