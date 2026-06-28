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Дмитрий Хомуха: Роналду сдал и мешает сборной Португалии на ЧМ-2026

Дмитрий Хомуха: Роналду сдал и мешает сборной Португалии на ЧМ-2026
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Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о роли форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Если сравнивать Португалию с Аргентиной, тренер разговаривает с Месси и говорит ему, чтобы он отдохнул и вышел на замену в третьем матче группового этапа. И Месси соглашается с этим. А Криштиану играет все матчи подряд — это не идёт на пользу команде. Его сильными качествами были скорость и дриблинг. Но он, в отличие от Месси, который является действительно феноменом, сдал по этим показателям и смотрится не так ярко, как Лионель.

Попытка Роналду с Португалией выиграть чемпионат мира — это рассуждения журналистов. Когда человеку 40 лет и он играет в группе атаки, сложно рассчитывать на то, что он сможет пройти такое количество матчей, не теряя в качестве. Когда Португалия играла отборочные матчи, был крупный счёт в последней игре. Сборная выглядела гораздо мобильнее и интереснее в атаке. Сейчас Роналду больше мешает Португалии», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Португалии набрала пять очков и заняла второе место в группе К на чемпионате мира 2026 года. На стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года португальцам предстоит встретиться со сборной Хорватии 3 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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