Инсайдер Плеттенберг рассказал, на каких условиях Нюбель может перейти в «Бешикташ»

Директор турецкого «Бешикташа» Эдуард Граф провёл переговоры с голкипером мюнхенской «Баварии» Александром Нюбелем и его агентом Штефаном Баксом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, на данный момент каких-либо договорённостей между сторонами нет, ожидается, что футболист примет решение относительно своего будущего в ближайшие дни. Турецкий клуб предлагает Нюбелю оклад в размере до € 5 млн за сезон, а также бонусы. «Бешикташ» сообщил «Баварии», что готов отдать за игрока € 10 млн, разделив эту сумму на два транша по € 5 млн, однако мюнхенцы намерены получить за вратаря до € 20 млн.

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ранее уже сообщил Нюбелю, что ему следует искать себе новый клуб, участие игрока в подготовке мюнхенцев к следующему сезону не ожидается.