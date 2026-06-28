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Аббосбек Файзуллаев признался, что скучает по ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев признался, что скучает по ЦСКА
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Полузащитник сборной Узбекистана и бывший футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о поддержке со стороны экс-одноклубников. Хавбек забил первый гол своей национальной команды на чемпионатах мира во встрече с Колумбией (1:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Окончен
1 : 3
Колумбия
0:1 Муньос – 40'     1:1 Файзуллаев – 60'     1:2 Диас – 65'     1:3 Кампас – 90+9'    

— Ребята из ЦСКА писали?
— Да, много ребят. Лукин, Кисляк, Глебов, Мойзес. Поздравляли с голом.

— Скучаешь по ЦСКА?
— Конечно, — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сейчас Файзуллаев выступает за турецкий клуб «Башакшехир». По итогам группового раунда ЧМ-2026 Узбекистан проиграл все три матча, закончив турнир с разницей голов 2:11.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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