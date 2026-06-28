Аббосбек Файзуллаев признался, что скучает по ЦСКА

Полузащитник сборной Узбекистана и бывший футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о поддержке со стороны экс-одноклубников. Хавбек забил первый гол своей национальной команды на чемпионатах мира во встрече с Колумбией (1:3).

— Ребята из ЦСКА писали?

— Да, много ребят. Лукин, Кисляк, Глебов, Мойзес. Поздравляли с голом.

— Скучаешь по ЦСКА?

— Конечно, — сказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сейчас Файзуллаев выступает за турецкий клуб «Башакшехир». По итогам группового раунда ЧМ-2026 Узбекистан проиграл все три матча, закончив турнир с разницей голов 2:11.