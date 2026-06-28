«Интер» продлит контракт с Франческо Пио Эспозито до 2031 года — Николо Скира

Миланский «Интер» близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с нападающим Франческо Пио Эспозито. Руководство итальянского клуба намерено продлить контракт с 21-летним форвардом до июня 2031 года, а также существенно повысить заработную плату, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X.

Интерес к молодому итальянцу проявляют несколько клубов английской Премьер-лиги, включая лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Тем не менее «Интер» не намерен вести переговоры о продаже своего воспитанника и уже отклонил стартовые запросы.

В сезоне-2025/2026 Пио Эспозито принял участие в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.