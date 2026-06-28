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Ромарио высказался об ожиданиях от сборной Бразилии, вспомнив ЧМ-1994

Ромарио высказался об ожиданиях от сборной Бразилии, вспомнив ЧМ-1994
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Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио высказался о влиянии ожиданий от «селесао» на игру команды. Ранее бразильцы вышли в плей-офф чемпионата мира — 2026.

— Сборная Бразилии сейчас находится на стадии плей-офф, и на неё оказывается огромное давление, чтобы она показала результат. Вы тоже испытывали давление в 1994 году. Насколько это помогает или мешает?
— Во-первых, мы уехали из Бразилии, почти не веря в свои силы, мы были всего лишь очередным участником чемпионата мира. Даже после той игры с Уругваем [в отборочном матче] болельщики и бразильская пресса не верили, что Бразилия может стать чемпионом мира. Первые три матча мы сыграли так же, как и нынешняя команда: две победы и одна ничья.

Разница в том, что нынешняя сборная Бразилии сыграла вничью в первом матче и выиграла два последних, в то время как мы обыграли Россию и Камерун и сыграли вничью со Швецией. Мы знали, что будет тяжело, что команда технически не «на высоте», что есть сборные и получше, но наше желание стать чемпионами было настолько велико, что это сыграло огромную роль в достижении этой цели, — приводит слова Ромарио Tribal Football со ссылкой на Flashscore.

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