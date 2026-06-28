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ФИФА отреагировала на обвинения капитана сборной Кабо‑Верде в изнасиловании

ФИФА отреагировала на обвинения капитана сборной Кабо‑Верде в изнасиловании
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в изнасиловании в адрес капитана сборной Кабо‑Верде Райана Мендеша. Ранее сообщалось, что футболиста подозревают в изнасиловании переводчицы из Бразилии, которая была приставлена к команде на период товарищеского матча с Чили (2:4) в Новой Зеландии в марте 2026 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 06:00 МСК
Чили
Окончен
4 : 2
Кабо-Верде
1:0 Бреретон Диас – 16'     1:1 Роша Ливраменто – 21'     1:2 Лопеш Кабрал – 45+3'     2:2 Гутьеррес – 58'     3:2 Лойола – 67'     4:2 Тапия – 79'    
Удаления: нет / Боржеш – 43'

«ФИФА крайне серьёзно относится ко всем заявлениям о неправомерном поведении и имеет чёткую процедуру для любого участника футбольного процесса, желающего сообщить об инциденте. Независимые судебные органы не комментируют заявления, которые они могли получить, а также то, ведутся ли расследования по предполагаемым делам. Любая информация, которой они захотят поделиться, будет передана по их собственному усмотрению. На данный момент мы не можем давать дальнейших комментариев», — приводит заявление представителя ФИФА L’Equipe.

Сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н чемпионата мира 2026 года, набрав три очка.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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