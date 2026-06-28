Семак: жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше на чемпионате мира — 2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года.

«Есть неожиданности на чемпионате мира. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира. Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди.

За результатами слежу. Пока не могу сказать, что много матчей смотрю, но теперь — игры на вылет. Это уже интереснее. Всё-таки разница во времени и график не позволяют посмотреть все матчи. Очень неудобное время», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная Ирана заняла третье место в группе G, набрав три очка, и завершила своё участие в турнире.