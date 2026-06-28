Семак считает, что Вендел не помешал бы сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении игроков сине-бело-голубых Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на групповом этапе чемпионата мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«К сожалению, Луис Энрике вышел только раз, но очень неплохо. У него очень серьёзные конкуренты: Рафинья, Райан — очень хороший игрок. Будем надеяться, что он ещё получит матч и проявит себя ярко.

Дуглас Сантос благодаря не только игровым, но и человеческим качествам собрал большую армию поклонников. Количество подписчиков выросло многократно (улыбается). Рад за Дугласа, для каждого футболиста играть в сборной — мечта. Тем более в Бразилии, где конкуренция очень большая. Но, смотря на игру Бразилии, думаю, что им и Вендел не помешал бы. Если бы его вызвали на товарищеский матч, чтобы Анчелотти поближе с ним познакомился, по спортивным качествам Вендел смог бы составить конкуренцию», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.