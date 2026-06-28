«Много фаз игры, где его просто не было». Гаранин высказался об уходе Сефаса из «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин прокомментировал уход нападающего Ренальдо Сефаса из команды. Футболист присоединился к «Карабаху».

– С одним игроком расстались не так давно. Речь о Ренальдо Сефасе. Не считаете, что в Первой лиге он мог бы стать «главной скрипкой» команды? Тяжело было с ним расставаться?

– Тут стоит сказать, что в контракте Ренальдо была прописана цена выкупа, от которой никуда не деться. Незаменимых людей нет. Те люди, которые восхищались действиями Сефаса в РПЛ, делали акцент лишь на атаку. Нас же интересует, чтобы игрок ещё и в обороне отрабатывал. И сколько голов было пропущено, и сколько моментов у наших ворот было создано не в трёх последних играх, когда я был, а ещё и до этого, когда, например, футболист, атакующий, не выполняет определённые требования в обороне. Поэтому тут такой, знаете, вопрос звёздности, он достаточно спорный. Безусловно, качество в атаке очень хорошее, но много фаз игры, где его просто не было у нас, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари НН».

Ямайский футболист выступал за «Пари НН» с лета 2025 года. В сезоне-2025/2026 на счету Сефаса 29 матчей за «Пари НН» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. «Пари НН» по итогам сезона вылетел в Лигу Pari.