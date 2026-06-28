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«Лидс Юнайтед» согласовал переход полузащитника сборной Уэльса Уилсона — Орнштейн

«Лидс Юнайтед» согласовал переход полузащитника сборной Уэльса Уилсона — Орнштейн
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Полузащитник сборной Уэльса Гарри Уилсон с высокой долей вероятности присоединится к «Лидс Юнайтед» в качестве свободного агента. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в социальной сети X.

Ранее хавбек выступал за «Фулхэм», в 41 матче клубного сезона-2025/2026 футболист забил 11 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт игрока с лондонцами был рассчитан до 30 июня 2026 года. Отмечается, что Уилсон подпишет с «павлинами» долгосрочное соглашение, оклад игрока станет выше, чем во времена выступления за «дачников».

Гарри Уилсон является воспитанником «Ливерпуля», в его послужном списке также есть «Халл Сити», «Кардифф Сити» и ряд других команд.

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