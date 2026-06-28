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Томас Тухель высказался о вероятном трансфере Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити»

Томас Тухель высказался о вероятном трансфере Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити»
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ожидает, что переход полузащитника Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» завершится до следующего матча национальной команды на чемпионате мира — 2026. Накануне англичане обыграли Панаму (2:0), заняли первое место в группе и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют со сборной ДР Конго, в среду 1 июля, в 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 19:00 МСК
Англия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, есть очень высокая вероятность, что этот вопрос будет улажен до матча 1/16 финала.

То, как он тренируется, играет и ведёт себя, производит большое впечатление. Он ещё молод и в новинку для нашей сборной, но играет так, словно он здесь хозяин! Эллиот становится всё лучше и лучше. Здорово, что Андерсон с нами», — приводит слова Тухеля The Sun.

Накануне англичане обыграли Панаму (2:0), заняли первое место в группе и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют со сборной ДР Конго, в среду 1 июля, в 19:00 мск.

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