Томас Тухель высказался о вероятном трансфере Эллиота Андерсона в «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ожидает, что переход полузащитника Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити» завершится до следующего матча национальной команды на чемпионате мира — 2026. Накануне англичане обыграли Панаму (2:0), заняли первое место в группе и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют со сборной ДР Конго, в среду 1 июля, в 19:00 мск.

«Думаю, есть очень высокая вероятность, что этот вопрос будет улажен до матча 1/16 финала.

То, как он тренируется, играет и ведёт себя, производит большое впечатление. Он ещё молод и в новинку для нашей сборной, но играет так, словно он здесь хозяин! Эллиот становится всё лучше и лучше. Здорово, что Андерсон с нами», — приводит слова Тухеля The Sun.

Накануне англичане обыграли Панаму (2:0), заняли первое место в группе и вышли в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграют со сборной ДР Конго, в среду 1 июля, в 19:00 мск.