Президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал руководство национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

«Столкнувшись с этим неожиданным результатом, я испытываю не просто замешательство, а глубокое чувство абсурда. В конечном итоге, еще раз доказано, что в основе всего лежат человеческие мотивы. Когда кумовство и разделение преобладают над компетентностью, а некомпетентные люди назначаются на руководящие должности, результат практически неизбежен. Неудача в квалификации на чемпионат мира, оставившая граждан с чувством пустоты, по-видимому, является результатом организационных и кадровых ошибок.

Приношу свои самые искренние извинения общественности за глубокое разочарование, вызванное этим неприемлемым результатом. Мы оперативно реформируем спортивное управление, чтобы это больше не повторилось», — написал Ли Чжэ Мён на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и завершила своё участие в турнире.