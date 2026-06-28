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Президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ

Президент Южной Кореи раскритиковал руководство национальной команды после вылета с ЧМ
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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал руководство национальной команды после вылета с чемпионата мира 2026 года.

«Столкнувшись с этим неожиданным результатом, я испытываю не просто замешательство, а глубокое чувство абсурда. В конечном итоге, еще раз доказано, что в основе всего лежат человеческие мотивы. Когда кумовство и разделение преобладают над компетентностью, а некомпетентные люди назначаются на руководящие должности, результат практически неизбежен. Неудача в квалификации на чемпионат мира, оставившая граждан с чувством пустоты, по-видимому, является результатом организационных и кадровых ошибок.

Приношу свои самые искренние извинения общественности за глубокое разочарование, вызванное этим неприемлемым результатом. Мы оперативно реформируем спортивное управление, чтобы это больше не повторилось», — написал Ли Чжэ Мён на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и завершила своё участие в турнире.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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