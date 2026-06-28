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«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение на тему травмы Мануэля Угарте

«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение на тему травмы Мануэля Угарте
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте опубликовал сообщение относительно травмы полузащитника сборной Уругвая Мануэля Угарте, которую тот получил в матче 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 с национальной командой Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Манчестер Юнайтед» подтверждает, что Мануэль Угарте получил травму связок колена во время пятничного матча группового этапа чемпионата мира с Испанией, в котором он выступал за сборную Уругвая.

Оценка характера травмы продолжается для определения оптимального курса лечения и сроков реабилитации. Все желают Мануэлю скорейшего выздоровления и будут поддерживать его на каждом этапе», — сказано в сообщении манкунианцев.

Уругвай занял третье место в группе H, где также выступали сборные Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. По итогам группового этапа команда набрала всего два очка и не смогла попасть в число лучших сборных с третьей строчки в своих квартетах, завершив участие в турнире. Уругвайцы сыграли вничью с Саудовской Аравией (1:1), с Кабо-Верде (2:2) и проиграли Испании (0:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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