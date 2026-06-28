Тренер «Пари НН» Вадим Гаранин: задача только одна — вернуться в РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин ответил на вопрос о задачах его команды на сезон-2026/2027.

– Вадим Вячеславович, если глобально, какие задачи стоят перед командой в новом сезоне?

– Задача только одна — вернуться в РПЛ. Не будем этого скрывать. По-другому быть никак не может. Регион, город, стадион, болельщики. Это должен быть клуб Премьер-лиги. Безусловно, огромное количество команд сейчас ставят такую же цель. Наверное, как никогда, этот сезон будет очень сложным для клубов, которые поставили задачу повышения в классе. У нас всё подчинено этой цели. Никто никого жалеть не будет. В этой ситуации будут жёсткие требования и к нам, и к футболистам, и к клубу, и ко всем работникам клуба. Цель одна.

– Учитывая задачу предстоящего сезона, можно ли сказать, что сейчас у команды есть всё, чтобы выйти в РПЛ?

– Знаете, как и любому тренеру, мне бы хотелось по суперзвезде на каждую позицию. Тем не менее команда у нас сильная. Сейчас вопрос лишь в том, чтобы системообразующие игроки остались вместе с нами. Дальше всё будет зависеть от нас. Поверьте, мы в себе уверены. Без лишней самоуверенности, конечно же, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари НН».

В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Сезон-2026/2027 клуб проведёт в Лиге Pari.