Игрок «Пари НН» Коледин сравнил тренировки при Гаранине и Шпилевском

Защитник «Пари НН» Юрий Коледин рассказал, какие изменения в тренировки привнёс нынешний главный тренер команды Вадим Гаранин, и сравнил их с занятиями под руководством Алексея Шпилевского.

– Как сейчас выстроен тренировочный процесс команды? На что делаете акцент, можно ли эти сборы сравнить с предыдущими?

– Сейчас у каждого из нас запредельная мотивация готовиться к новому сезону. Хочется побеждать с первого матча и возвращаться в Премьер-лигу. Насчёт подготовки. Я не застал в прошлом году летом сборы, но застал зимой в Турции. Могу сказать, что тренировки стали намного сложнее, намного интенсивнее. Количество тренировок в тренажёрном зале увеличилось.

– То есть на физику сейчас делаете упор?

– А куда без физики?! В Лиге PARI она может сыграть ключевую роль в любом матче.

– В прошлом тренерском штабе у вас не было специалиста по стандартным положениям. Теперь за это отвечает Алексей Гусев. Получилось при нём пересмотреть свой взгляд на «стандарты»?

– Если честно, розыгрыши «стандартов» открылись для меня совершенно с другой стороны. Очень много теоретических занятий проводит Алексей Юрьевич. Теперь главное, чтобы это помогло нам в новом сезоне, — приводит слова Коледина официальный сайт «Пари НН».

Напомним, Алексей Шпилевский был уволен из клуба за три тура до конца сезона-2025/2026 РПЛ. В минувшем сезоне «Пари НН» занял предпоследнее, 15-е место в Мир РПЛ, заработав 23 очка после 30 матчей, что привело к вылету команды из высшего дивизиона страны. Сезон-2026/2027 клуб проведёт в Лиге Pari.