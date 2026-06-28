Роналдиньо: обязательно сыграю несколько минут в официальном матче «Равенны»

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо ответил, будет ли он играть за итальянскую «Равенну», с которой ранее подписал контракт.

— Ходят слухи о вашем возвращении в футбол в «Равенне». Давайте проясним ситуацию: будете ли вы играть? Станете ли вы футболистом «Равенны»?

— Да, это правда! Скажем так, для меня это тоже вызов. Я обязательно сыграю несколько минут в официальном матче, а потом посмотрим, как себя буду чувствовать.

— Как вы приняли это решение и как сложились ваши отношения с «Равенной»?

— Между нами и группой Cipriani зародилось прекрасное взаимопонимание. Всё началось почти как игра, но затем переросло в нечто гораздо большее.

— Что бы вы сказали тем, кто скептически относится к вашему возможному возвращению на поле и вашей текущей физической форме?

— Моя физическая форма (улыбается)? Я сделаю всё возможное. В любом случае буду частью проекта в «Равенны», могу сказать, что впереди много новых событий, — приводит слова Роналдиньо Tribal Football со ссылкой на Flashscore.