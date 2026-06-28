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Модрич ответил, предлагал ли ему Моуринью вернуться в «Реал»

Модрич ответил, предлагал ли ему Моуринью вернуться в «Реал»
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич ответил, просил ли его главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью вернуться в команду.

«Звал ли меня Моуринью? Нет, нет (смеётся). Как всегда хочу пожелать ему удачи! Он просто великолепен, один из лучших. У меня особое отношение к Жозе», — приводит слова Модрича журналист Альберто Перейро в социальной сети X.

Ранее футболист уже выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год. За 13 лет в «Королевском клубе» Модрич шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, два раза завоёвывал Кубок Испании. Также 39-летний полузащитник по пять раз взял Суперкубок Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 2024 году Модрич с «Реалом» стал обладателем Межконтинентального кубка. В прошлом сезоне хорват играл за «Милан».

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