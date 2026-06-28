Семак рассказал, какую пользу Дуглас Сантос приносит «Зениту» и РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, какую пользу приносит защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос клубу и чемпионату России.

— У Дугласа добавилось много подписчиков. Какую пользу и узнаваемость он может принести «Зениту» с точки зрения того, что российским клубам не так просто подписывать игроков в настоящий момент, не все хотят ехать в Россию?

— Не думаю, что сейчас есть какая-то сложность в подписании игроков. Другое дело, что уровень бразильских клубов на сегодняшний момент, тем более ведущих, позволяет им удерживать своих футболистов.

А по поводу Дугласа и других бразильцев, которые играют у нас в чемпионате, конечно, они представители своей страны на территории России, многие как раз судят по их игре. То, что многие игроки едут сюда и получают отсюда вызов в сборную Бразилии, это говорит об интересе к нашей лиге. Тем более матчи чемпионата России показывают в Бразилии. И я знаю, что очень многие болельщики футбола Бразилии смотрят за нашим чемпионатом. Особенно следят за теми клубами, в которых выступают бразильские игроки, — приводит слова Семака официальный сайт клуба.