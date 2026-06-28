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Хон Мён Бо объявил об уходе с поста главного тренера Южной Кореи после вылета команды с ЧМ

Хон Мён Бо объявил об уходе с поста главного тренера Южной Кореи после вылета команды с ЧМ
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Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо объявил об уходе из национальной команды после вылета с чемпионата мира — 2026.

«Приношу искренние извинения корейскому народу. Ухожу с поста главного тренера сборной. Однако я не утратил любви к корейскому футболу. Буду искренне болеть за нашу команду, чтобы она вновь смогла заслужить доверие и любовь граждан.

Принять должность главного тренера сборной было для меня не самым простым решением. Единственное, что я должен был сделать — выполнить возложенные на меня обязанности. Не могу сказать, что каждое моё решение было правильным. Мы не смогли показать желаемые результаты на чемпионате мира. Вся ответственность за это лежит на мне», — приводит слова Хон Мён Бо Yonhap.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А, набрав три очка, и завершила своё участие в турнире.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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