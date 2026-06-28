Клеман Лангле перейдёт в «Бенфику» из «Атлетико» Мадрид — Фабрицио Романо

Защитник мадридского «Атлетико» Клеман Лангле продолжит карьеру в португальской «Бенфике». Стороны полностью согласовали условия перехода французского футболиста, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Лангле подпишет с лиссабонским клубом трёхлетний контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Французский центральный защитник станет ключевым усилением оборонительной линии команды под руководством главного тренера «Бенфики» Марку Силвы.

В завершившемся сезоне-2025/2026 31-летний Клеман Лангле принял участие в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.