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Клеман Лангле перейдёт в «Бенфику» из «Атлетико» Мадрид — Фабрицио Романо

Клеман Лангле перейдёт в «Бенфику» из «Атлетико» Мадрид — Фабрицио Романо
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Защитник мадридского «Атлетико» Клеман Лангле продолжит карьеру в португальской «Бенфике». Стороны полностью согласовали условия перехода французского футболиста, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Лангле подпишет с лиссабонским клубом трёхлетний контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Французский центральный защитник станет ключевым усилением оборонительной линии команды под руководством главного тренера «Бенфики» Марку Силвы.

В завершившемся сезоне-2025/2026 31-летний Клеман Лангле принял участие в 23 матчах за «Атлетико» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

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